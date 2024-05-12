Под завалами дома в Белгороде нашли шестого погибшего

Спасатели извлекли из-под завалов обрушенного многоэтажного дома в Белгороде после атаки ВСУ шестого погибшего. Об этом сообщает МЧС России.

Всего под завалами здания были найдены тела шести погибших.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о 20 пострадавших от обстрелов киевского режима в Белгороде и области. В их числе есть двое детей, одному из них полтора месяца отроду, его готовят к транспортировке в сопровождении реаниматолога в Российскую детскую клиническую больницу в Москве. Другой ребенок — шестнадцатилетний парень, у него обнаружена баротравма, открытая черепно-мозговая травма и ушиб головного мозга.

Спасатели продолжают заниматься поисково-спасательными работами на месте обрушенного здания в Белгороде, которое пострадало в результате обстрела ВСУ.