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Под завалами дома в Белгороде нашли шестого погибшего

МЧС России сообщили о еще одном погибшем под завалами.
Мария Зайцева 2024-05-12 18:59:20
© Фото: МЧС РФ

Спасатели извлекли из-под завалов обрушенного многоэтажного дома в Белгороде после атаки ВСУ шестого погибшего. Об этом сообщает МЧС России.

Всего под завалами здания были найдены тела шести погибших.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о 20 пострадавших от обстрелов киевского режима в Белгороде и области. В их числе есть двое детей, одному из них полтора месяца отроду, его готовят к транспортировке в сопровождении реаниматолога в Российскую детскую клиническую больницу в Москве. Другой ребенок — шестнадцатилетний парень, у него обнаружена баротравма, открытая черепно-мозговая травма и ушиб головного мозга.

Спасатели продолжают заниматься поисково-спасательными работами на месте обрушенного здания в Белгороде, которое пострадало в результате обстрела ВСУ.

#обрушение #МЧС РФ #ВСУ #белгород #Обстрел #погибшие #поисково-спасательные работы
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