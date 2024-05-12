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Число погибших при обрушении дома в Белгороде выросло до пяти

Спасатели нашли еще одного погибшего.
Мария Зайцева 2024-05-12 18:33:48
© Фото: МЧС РФ

Под завалами обрушенного дома в Белгороде спасатели обнаружили тело еще одного погибшего. Всего из-под завалов извлекли тела пяти погибших. Об этом сообщает МЧС России.

«Всего из-под завалов в Белгороде извлечены тела пятерых человек», - говорится в сообщении ведомства.

По данным губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, от обстрела ВСУ в городе и области пострадало 20 человек, среди которых есть двое детей. Одному ребенку полтора месяца, его готовят транспортировке в сопровождении реаниматолога в Российскую детскую клиническую больницу в Москве.

Спасатели продолжают поисково-спасательные работы на месте обрушения подъезда в многоэтажном доме в Белгороде, который пострадал при атаке киевского режима на мирное население.

#белгород #спасатели #МЧС России #погибшие #поисково-спасательные работы
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