В Белгороде из-под завалов обрушенного дома достали двоих погибших

Двоих погибших достали из-под завалов частично разрушенной жилой многоэтажки в Белгороде. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Из-под завалов достали двоих погибших. Личности устанавливаются», - написал в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области.

Гладков также сообщил, что на месте работают сотрудники Следственного комитета России. По его словам, в вечерний и ночной период времени работы по разбору завалов будут продолжены. Для этого на месте происшествия было установлено дополнительное освещение.

Губернатор Белгородской области добавил, что под завалами могут оставаться люди. Спасатели делают все, чтобы спасти им жизни.

Напомним, что утром в Белгороде произошло частичное обрушения жилого здания после удара украинских боевиков. По информации министерства обороны России, в здание попал фрагмент «Точки-У» ВСУ. На место происшествия прибыл губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. В ООН выступили против любых атак на гражданскую инфраструктуру после удара по Белгороду.