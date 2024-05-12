Спасатели установили связь с пострадавшим под завалами дома в Белгороде

Живой мужчина находится примерно на уровне первого этажа обрушившегося подъезда жилого дома в Белгороде. Оперативные службы сообщили, что с ним установлена связь.

«Мужчина находится под завалами в районе первого этажа, он живой, с ним установлена связь, проводятся спасательные работы», - цитирует ТАСС собеседника агентства.

Немногим ранее спасатели обнаружили под завалами частично разрушенного здания в Белгороде живого мужчину. Отмечается, что он подает признаки жизни. На данный момент спасатели ведут работы, чтобы его вытащить.

Частичное обрушение многоэтажного жилого здания в Белгороде произошло сегодня утром после обстрела ВСУ. Спасатели завершили эвакуацию жителей. На данный момент устанавливается местонахождение десяти человек, которые могли быть в подъезде во время обрушения.