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Спасатели установили связь с пострадавшим под завалами дома в Белгороде

В оперативных службах сообщили, что на данный момент ведутся спасательные работы.
Игнат Далакян 2024-05-12 16:53:47
© Фото: МЧС РФ

Живой мужчина находится примерно на уровне первого этажа обрушившегося подъезда жилого дома в Белгороде. Оперативные службы сообщили, что с ним установлена связь.

«Мужчина находится под завалами в районе первого этажа, он живой, с ним установлена связь, проводятся спасательные работы», - цитирует ТАСС собеседника агентства.

Немногим ранее спасатели обнаружили под завалами частично разрушенного здания в Белгороде живого мужчину. Отмечается, что он подает признаки жизни. На данный момент спасатели ведут работы, чтобы его вытащить.

Частичное обрушение многоэтажного жилого здания в Белгороде произошло сегодня утром после обстрела ВСУ. Спасатели завершили эвакуацию жителей. На данный момент устанавливается местонахождение десяти человек, которые могли быть в подъезде во время обрушения.

#в стране и мире #обрушение #белгород #Обстрел #Жилой дом #завалы
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