В ООН осудили атаки на гражданскую инфраструктуру после обстрела Белгорода

Организация Объединенных Наций выступает против любых атак на гражданскую инфраструктуру. Об этом заявили в офисе генерального секретаря всемирной организации в связи с обстрелом Белгорода.

«Мы против любых атак на гражданскую инфраструктуру», - цитирует ТАСС словам заместителя генсека ООН Фархана Хака.

Ранее спасатели установили связь с мужчиной, который оказался под завалами частично разрушенного дома после удара ВСУ по Белгороду. По данным оперативных служб, мужчина находится на уровне первого этажа. Сейчас проводятся работы по его спасению.

Напомним, Белгород и его окрестности подверглись массированному обстрелу со стороны украинских войск. По данным российского оборонного ведомства, обломки сбитой ракеты «Точка-У» повредили десятиэтажный дом, в результате чего один из его подъездов обрушился. В Следственном комитете России сообщали, что есть погибшие и пострадавшие.