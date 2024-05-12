Под завалами многоэтажки в Белгороде нашли живого человека

После обрушения многоэтажки в результате атаки ВСУ в Белгороде МЧС проводят поисково-спасательные работы. Во время их проведения под завалами был найден живой человек. Об этом сообщили агентству ТАСС в оперативных службах.

Источник агентства сообщил, что человек подает признаки жизни, на данный момент ведутся работы по его деблокированию.

Ранее 12 мая от украинского обстрела в Белгороде произошло частичное обрушение многоэтажного здания. Спасатели завершили эвакуацию, устанавливается местонахождение десяти человек, которые могли быть в подъезде во время обрушения.