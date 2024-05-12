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Под завалами многоэтажки в Белгороде нашли живого человека

Человек подает признаки жизни, ведется его деблокация.
Мария Зайцева 2024-05-12 16:03:14
© Фото: МЧС РФ

После обрушения многоэтажки в результате атаки ВСУ в Белгороде МЧС проводят поисково-спасательные работы. Во время их проведения под завалами был найден живой человек. Об этом сообщили агентству ТАСС в оперативных службах.

Источник агентства сообщил, что человек подает признаки жизни, на данный момент ведутся работы по его деблокированию.

Ранее 12 мая от украинского обстрела в Белгороде произошло частичное обрушение многоэтажного здания. Спасатели завершили эвакуацию, устанавливается местонахождение десяти человек, которые могли быть в подъезде во время обрушения.

#МЧС #белгород #Обстрел #Обрушение дома #поисково-спасательные работы
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