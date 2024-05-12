Эвакуация обрушившейся многоэтажки в Белгороде завершена

Спасатели завершили эвакуацию многоэтажного жилого дома в Белгороде, в которой произошло частичное обрушение. Об этом сообщили оперативные службы города.

Отмечается, что на данный момент устанавливается местонахождение еще 10 человек, которые могли оказаться в подъезде в момент обрушения.

Ранее в МЧС России сообщили, что в Белгороде три спасателя получили травмы при повторном обрушении здания после атаки украинских боевиков. Отмечалось, что спасателям приходится прерывать поисково-спасательные работы и укрываться в убежище из-за угрозы повторного удара ВСУ

Напомним, что утром в Белгороде произошло частичное обрушения здания после удара ВСУ. По информации министерства обороны России, в здание попал фрагмент украинской «Точки-У». На место происшествия прибыл губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.