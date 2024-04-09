Трансплантолог рассказал, как готовил почку свиньи к пересадке человеку

В США из больницы выписали пациента с пересаженной генетически модифицированной почкой свиньи. Это первая подобная успешная операция. По словам врачей, трансплантированный орган уже выполняет ключевые функции.

«Почка способна полностью контролировать все минеральные вещества, весь водный баланс, и необходимость в диализе отпала», - пояснил Леонардо Риелла, директор медицинского отделения трансплантации почек.

Пациенту Рику Слейману 62 года. Он долгое время страдал от сахарного диабета и хронической почечной недостаточности, поэтому был на диализе - процедуре, которая выполняет работу почек по фильтрации продуктов жизнедеятельности в организме. В 2018 году ему уже пересаживали почку, но умершего человека. Через пять лет она начала отказывать.

«После многих лет исследований, десятилетий изучения, месяцев планирования и часов операции у нашего пациента Рика Слеймана появилась надежда», - поделился президент научных медицинских центров Дэвид Браун.

Сам Рик Слейман говорит что чувствует себя отлично, позирует на фотографии со своей девушкой и полон идей, как провести время с друзьями.

«И наконец, я хочу поблагодарить всех, кто следил за моей историей и присылал добрые пожелания, особенно пациентов, ожидающих пересадки почки. Сегодняшний день знаменует новое начало не только для меня, но и для них», - цитирует его пресс-служба больницы.

Но не все так однозначно. Это третья операция в мире по пересадке органов свиньи человеку. Предыдущие пациенты, которым пересадили сердца свиней, умерли через несколько месяцев после операции от осложнений. Теперь же американский трансплантолог Леонардо Риелла в эфире телеканала PBS заявил, что он со своей командой улучшили совместимость свиней с людьми и стали их выращивать в условиях строгой изоляции.

«Мы также внесли 59 изменений в гены, в некоторые ретровирусы, которые присутствуют у свиньи. Таким образом, создается дополнительный уровень безопасности с точки зрения минимизации заражения от свиньи. А затем мы проверили все другие патогены - бактерии и вирусы, которые могут быть в организме свиньи, чтобы убедиться, что они не опасны до трансплантации, и это тоже обеспечивает безопасность», - объяснил Леонардо Риелла.

Подробнее смотрите в сюжете корреспондента «Звезды» Катерины Радомской.

Ранее сообщалось, что из больницы выписали первого пациента с пересаженной почкой свиньи. Пока у него нет признаков отторжения органа.