В России введут новую модель высшего образования с 2026 года

В России пересмотрят структуру приема в высшие учеьные заведения по контрольным цифрам. Об этом заявил кандидат на пост вице-премьера Дмитрий Чернышенко.

«Мы будем пересматривать структуру приема, наращивая объем контрольных цифр по таким специальностям и таким направлениям, которые требуются для реализации национальных проектов», - цитирует РИА Новости слова Чернышенко на заседании комитета по науке в Госдуме РФ.

Он добавил, что эти меры касаются и направлений по обеспечению технологического лидерства. Кроме того, кандидат на пост вице-премьера в своем выступлении коснулся и темы обучения иностранных студентов в России. По его словам, это показывает престижность российского образования.

Напомним, что председатель российского правительства Михаил Мишустин внес на рассмотрение Госдумы новый состав правительства. Отмечалось, что расширенные заседания комитетов Госдумы пройдут в воскресенье, 12 мая, с 12:00 до 18:00. По словам председателя Государственной Думы Вячеслава Володина, предложенные кандидаты являются профессионалами и опытными специалистами.