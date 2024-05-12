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В России введут новую модель высшего образования с 2026 года

По словам Чернышенко, планируется нарастить объем контрольных цифр по специальностям и направлениям, которые необходимы для реализации национальных проектов.
Игнат Далакян 2024-05-12 15:33:12
© Фото: Кирилл Зыков, РИА Новости

В России пересмотрят структуру приема в высшие учеьные заведения по контрольным цифрам. Об этом заявил кандидат на пост вице-премьера Дмитрий Чернышенко.

«Мы будем пересматривать структуру приема, наращивая объем контрольных цифр по таким специальностям и таким направлениям, которые требуются для реализации национальных проектов», - цитирует РИА Новости слова Чернышенко на заседании комитета по науке в Госдуме РФ.

Он добавил, что эти меры касаются и направлений по обеспечению технологического лидерства. Кроме того, кандидат на пост вице-премьера в своем выступлении коснулся и темы обучения иностранных студентов в России. По его словам, это показывает престижность российского образования.

Напомним, что председатель российского правительства Михаил Мишустин внес на рассмотрение Госдумы новый состав правительства. Отмечалось, что расширенные заседания комитетов Госдумы пройдут в воскресенье, 12 мая, с 12:00 до 18:00. По словам председателя Государственной Думы Вячеслава Володина, предложенные кандидаты являются профессионалами и опытными специалистами.

#образование #Вузы #Госдума РФ #Дмитрий Чернышенко #модель высшего образования
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