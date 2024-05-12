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Володин: обсуждение кандидатов вице-премьеров займет около шести часов

По мнению Володина, предложенные кандидаты являются профессионалами и опытными специалистами.
Услада Дубинина 2024-05-12 11:51:39
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press

Утверждение кандидатур на посты вице-премьеров пройдет в течение шести часов, сообщил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. По его мнению, кандидаты в члены правительства являются профессионалами и опытными специалистами.

«Для того, чтобы обсудить кандидатуры заместителей председателя правительства на должность заместителей председателя правительства Государственной Думе потребуется более шести часов времени», - заявил спикер Госдумы.

Володин рассчитывает, что обсуждения кандидатур на посты в кабмин пройдет основательно. Он отметил, что президент и вице-премьер слышат предложения депутатов Госдумы, и это «очень важно». Спикер ГД РФ считает, что в кабинет министров предлагают кандидатов с компетенциями.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин внес на рассмотрение Госдумы новый состав правительства. На должность первого вице-премьера предложен Денис Мантуров, который занимал должность вице-премьера - главы Минпромторга России.

#в стране и мире #Вячеслав Володин #госдума #кандидаты #вице-премьеры
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