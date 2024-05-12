Володин: обсуждение кандидатов вице-премьеров займет около шести часов

Утверждение кандидатур на посты вице-премьеров пройдет в течение шести часов, сообщил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. По его мнению, кандидаты в члены правительства являются профессионалами и опытными специалистами.

«Для того, чтобы обсудить кандидатуры заместителей председателя правительства на должность заместителей председателя правительства Государственной Думе потребуется более шести часов времени», - заявил спикер Госдумы.

Володин рассчитывает, что обсуждения кандидатур на посты в кабмин пройдет основательно. Он отметил, что президент и вице-премьер слышат предложения депутатов Госдумы, и это «очень важно». Спикер ГД РФ считает, что в кабинет министров предлагают кандидатов с компетенциями.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин внес на рассмотрение Госдумы новый состав правительства. На должность первого вице-премьера предложен Денис Мантуров, который занимал должность вице-премьера - главы Минпромторга России.