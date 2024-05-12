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Захарова назвала теракт в Белгороде кровавым звеном преступлений Киева

По словам официального представителя МИД РФ, «преступную группировку Зеленского» спонсирует Запад.
Мария Зайцева 2024-05-12 14:51:42
© Фото: МЧС РФ

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова осудила произошедший в Белгороде удар ВСУ и заявила, что этот теракт — очередное кровавое звено в цепочке украинских преступлений. Об этом она сообщила в своем официальном телеграм-канале.

Мария Захарова рассказала, что обстрел мирных жителей, гражданской инфраструктуры, жилых домов, а также больниц, школ и социальных объектов — почерк, присущий «преступной группировке» Зеленского. Официальный представитель МИД добавила, что за главой Украины стоят западные спонсоры.

Ранее 12 мая появились кадры попадания украинского снаряда по жилому дому в Белгороде, число пострадавших выросло до 20 человек, погибших пока не было обнаружено.

#в стране и мире #Теракт #Украина #Мария Захарова #ВСУ #белгород #официальный представитель мид рф
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