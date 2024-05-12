Захарова назвала теракт в Белгороде кровавым звеном преступлений Киева

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова осудила произошедший в Белгороде удар ВСУ и заявила, что этот теракт — очередное кровавое звено в цепочке украинских преступлений. Об этом она сообщила в своем официальном телеграм-канале.

Мария Захарова рассказала, что обстрел мирных жителей, гражданской инфраструктуры, жилых домов, а также больниц, школ и социальных объектов — почерк, присущий «преступной группировке» Зеленского. Официальный представитель МИД добавила, что за главой Украины стоят западные спонсоры.

Ранее 12 мая появились кадры попадания украинского снаряда по жилому дому в Белгороде, число пострадавших выросло до 20 человек, погибших пока не было обнаружено.