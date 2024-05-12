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Момент прилета по жилому дому в Белгороде попал на видео

По предварительным данным, пострадали пять человек.
Алексей Курильченко 2024-05-12 12:03:32
© Фото: vvgladkov, telegram © Видео: Telegram, Радар Белгород

Момент попадания украинского снаряда по жилому дому на улице Щорса в Белгороде попал на видео. По предварительным данным, в результате обрушения погибло минимум четыре человека.

Судя по данным с камеры, попадание произошло в 11:20 по местному времени. Взрыв и падение стен дома подняло огромное облако пыли.

На данный момент точное число людей, которые могут находиться под завалами, не установлено. На месте работают спасатели, глава Белгородской области прибудет туда в ближайшее время. Сообщается о пяти пострадавших. Сохраняется опасность дальнейшего обрушения дома, проводится эвакуация.

#обрушение #белгород #Жилой дом #прилет
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