Момент прилета по жилому дому в Белгороде попал на видео

Момент попадания украинского снаряда по жилому дому на улице Щорса в Белгороде попал на видео. По предварительным данным, в результате обрушения погибло минимум четыре человека.

Судя по данным с камеры, попадание произошло в 11:20 по местному времени. Взрыв и падение стен дома подняло огромное облако пыли.

На данный момент точное число людей, которые могут находиться под завалами, не установлено. На месте работают спасатели, глава Белгородской области прибудет туда в ближайшее время. Сообщается о пяти пострадавших. Сохраняется опасность дальнейшего обрушения дома, проводится эвакуация.