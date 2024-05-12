Гладков сообщил о 19 пострадавших при обрушении дома в Белгороде

При частичном обрушении жилого дома в Белгороде пострадали 19 человек, все они доставлены в больницу. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«По предварительной информации, всего в городе пострадали 19 человек, в том числе двое детей. Все пострадавшие бригадами скорой были доставлены в медицинские учреждения Белгорода. Из них шесть человек после оказания необходимой медпомощи отпущены домой на амбулаторное лечение.», - написал Гладков в своем Telegram-канале.

Глава региона отметил, что в случае необходимости пострадавшие в тяжелом состоянии будут направлены в федеральные клиники Москвы. Ситуация находится под контролем исполняющего обязанности министра здравоохранения Михаила Мурашко.

Также Гладков сообщил, что погибшие пока не обнаружены. На месте обрушения работают бригады МЧС РФ.

Обрушение жилого дома на улице Щорса в Белгороде произошло утром 12 мая. По данным Министерства обороны, в здание попал фрагмент украинской ракеты «Точка-У». На данный момент проводится спасательная операция и поиск людей под завалами.