Погибших на месте разбора завалов в Белгороде пока не обнаружено. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.

«По предварительной информации, всего в городе пострадали 19 человек, в том числе двое детей. Все пострадавшие бригадами скорой были доставлены в медицинские учреждения», - уточнил глава региона.

Он добавил, что шестерых пострадавших отпустили домой на амбулаторное лечение.

«Погибшие пока не обнаружены!» -подчеркнул Гладков.

Ранее сообщалось, что в результате обрушения подъезда и крыши в многоквартирном доме пострадали 20 человек.