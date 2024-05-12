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Погибших на месте разбора завалов в Белгороде пока не обнаружено

По данным Гладкова, в результате происшествия пострадали 19 человек, в том числе двое детей.
Глеб Владовский 2024-05-12 14:18:25
© Фото: vvgladkov, telegram

Погибших на месте разбора завалов в Белгороде пока не обнаружено. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.

«По предварительной информации, всего в городе пострадали 19 человек, в том числе двое детей. Все пострадавшие бригадами скорой были доставлены в медицинские учреждения», - уточнил глава региона.

Он добавил, что шестерых пострадавших отпустили домой на амбулаторное лечение.

«Погибшие пока не обнаружены!» -подчеркнул Гладков.

Ранее сообщалось, что в результате обрушения подъезда и крыши в многоквартирном доме пострадали 20 человек. 

#МЧС РФ #белгород #Вячеслав Гладков #обрушение подъезда
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