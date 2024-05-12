Погибших на месте разбора завалов в Белгороде пока не обнаружено. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.
«По предварительной информации, всего в городе пострадали 19 человек, в том числе двое детей. Все пострадавшие бригадами скорой были доставлены в медицинские учреждения», - уточнил глава региона.
Он добавил, что шестерых пострадавших отпустили домой на амбулаторное лечение.
«Погибшие пока не обнаружены!» -подчеркнул Гладков.
Ранее сообщалось, что в результате обрушения подъезда и крыши в многоквартирном доме пострадали 20 человек.
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