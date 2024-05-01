В Швейцарии отменили концерт оперной певицы Нетребко из-за Украины

За месяц до запланированного концерта российской оперной певицы Анны Нетребко местные власти Швейцарии отменили ее выступление. Об этом сообщает Swissinfo.

«Концертный зал Центра культуры и конгрессов не может быть предоставлен для концерта Анны Нетребко, запланированный на 1 июня 2024 года», - передает издание.

Нетребко должна была выступать в Люцерне. Рядом с этим городом в середине июня должна состояться конференция по Украине, поэтому местные власти расценили дату и место проведения концерта российской певицы, как слишком близкие к саммиту. По их информации, это якобы будет «угрожать общественному порядку».

Почти двадцать лет Нетребко проживает в Австрии, но имеет двойное гражданство - австрийское и российское.

Саммит по Украине пройдет 15-16 июня в Бюргенштоке заявила ранее президент Швейцарии Виола Амерд. По ее словам, для проведения конференции высокого уровня для запуска мирного процесса существует достаточная международная поддержка. В МИД РФ заявили, что Россия не примет участия в конференции по Украине, даже если получит официальное приглашение.