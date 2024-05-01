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В Швейцарии отменили концерт оперной певицы Нетребко из-за Украины

Местные власти расценили, что концерт слишком близко по времени к намеченной на середину июня конференции по Украине, и что якобы существует «угроза общественному порядку».
Ирина Егорова 2024-05-01 21:43:15
© Фото: via www.imago-images.dewww.imago-images.de, Global Look Press

За месяц до запланированного концерта российской оперной певицы Анны Нетребко местные власти Швейцарии отменили ее выступление. Об этом сообщает Swissinfo.

«Концертный зал Центра культуры и конгрессов  не может быть предоставлен для концерта Анны Нетребко, запланированный на 1 июня 2024 года», - передает издание.

Нетребко должна была выступать в Люцерне. Рядом с этим городом в середине июня должна состояться конференция по Украине, поэтому местные власти расценили дату и место проведения концерта российской певицы, как слишком близкие к саммиту. По их информации, это якобы будет «угрожать общественному порядку».

Почти двадцать лет Нетребко проживает в Австрии, но имеет двойное гражданство - австрийское и российское.

Саммит по Украине пройдет 15-16 июня в Бюргенштоке заявила ранее президент Швейцарии Виола Амерд. По ее словам, для проведения конференции высокого уровня для запуска мирного процесса существует достаточная международная поддержка. В МИД РФ заявили, что Россия не примет участия в конференции по Украине, даже если получит официальное приглашение. 

#концерт #Швейцария #анна нетребко #оперная певица #отмена #местные власти #люцерн #саммит по украине
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