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При обрушении подъезда в Белгороде пострадали 17 человек

По поручению Михаила Мурашко в город направили дополнительные бригады медиков.
Услада Дубинина 2024-05-12 13:10:29
© Фото: МЧС РФ

В Белгороде при обрушении подъезда и крыши в многоэтажном доме пострадали 17 человек, об этом сообщил кандидат на пост министра здравоохранения РФ Михаил Мурашко. По его распоряжению к месту происшествия направлены дополнительные бригады скорой помощи.

«17 пациентов направлены в медицинские организации - раненые, пострадавшие», - сообщил Мурашко на заседании комитета Госдуме по охране здоровья.

В многоэтажный дом на улице Щорса в Белгороде попал фрагмент украинской ракеты «Точка-У». Сначала обрушился подъезд дома с 1 по 10 этаж, позже обрушилась крыша здания. Известно, что минимум 20 человек могут находиться под завалами.

#ВСУ #белгород #Обстрел #Жилой дом #мурашко
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