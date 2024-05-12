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Профессор Храмов мог погибнуть в ДТП с автобусом на Мойке в Петербурге

По предварительным данным, преподаватель одного из петербургских вузов Алексей Храмов мог погибнуть в утонувшем в Мойке автобусе.
Дарина Криц 2024-05-12 01:01:17
© Фото: Алексей Даничев, РИА Новости

В дорожно-транспортном происшествии с автобусом, утонувшем в петербургской реке Мойка, по предварительной версии погиб профессор одного из местных вузов Алексей Храмов.

Как сообщает RT, он преподавал в Балтийском государственном техническом университете «ВОЕНМЕХ» имени Д.Ф. Устинова.

«Доктор медицинских наук, профессор Алексей Владимирович Храмов оказался одним из погибших в результате смертельного ДТП. Около полувека он с честью отдавал долг развитию отечественной науки. Пусть наша светлая память и благодарность будут лучшей почестью для Алексея Владимировича и его семьи», - сообщили в вузе, где преподавал Храмов.

Напомним, трагедия произошла 10 мая в Санкт-Петербурге, когда водитель автобуса не справился с управлением, врезался в легковой автомобиль каршеринга, после чего, протаранив ограждение Поцелуева моста, упал в реку Мойка. По последним данным, погибли семь человек.

После правоохранительные органы в Петербурге задержали водителя этого автобуса как подозреваемого. 11 мая в северной столице задержали еще одного подозреваемого по делу о падении автобуса в реку, им оказался начальник автоколонны, организовавший перевозку людей.

#в стране и мире #Санкт-Петербург #БГТУ «Военмех» #Трагедия #профессор #мойка #падение автобуса
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