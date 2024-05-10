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Число погибших из-за падения автобуса в Мойку увеличилось до 7

Ранее в Петербурге правоохранительные органы задержали водителя утонувшего в реке Мойка автобуса как подозреваемого.
Игнат Далакян 2024-05-10 21:27:50
© Фото: spb_police78, Telegram

Количество погибших из-за падения автобуса в реку Мойку в Санкт-Петербурге выросло до 7 человек. Об этом сообщили в Следственном комитете России.

«По данным ГСУ СК России по г. Санкт-Петербургу, количество погибших в результате падения автобуса в реку Мойку увеличилось до 7 человек», - говорится в заявлении ведомства в Telegram-канале.

Ранее полиция задержала водителя утонувшего в Мойке автобуса как подозреваемого. В главке МВД по Санкт-Петербургу сообщили, что задержанному водителю 44 года.

Напомним, что страшное ДТП с автобусом сегодня произошло в Санкт-Петербурге. Транспортное средство протаранило стоящую машину каршеринга и, выломав ограждение, упало в реку Мойку. Источник в правоохранительных органах сообщил, что в пассажирском автобусе находилось 15 человек. СК РФ возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности.

#в стране и мире #Санкт-Петербург #Трагедия #ДТП #автобус #погибшие #мойка
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