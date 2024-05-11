В Петербурге задержали подозреваемого по делу о падении автобуса в реку

В Санкт-Петербурге задержали подозреваемого по делу о гибели людей при падении автобуса в реку Мойка. Об этом сообщили в Следственном комитете России.

«В качестве подозреваемого задержан начальник автоколонны, организовавшего перевозку людей», - говорится в Telegram-канале ведомства.

В ведомстве отметили, что на указанное лицо возлагались обязанности по контролю за соблюдением трудовой и транспортной дисциплины в соответствии с должностной инструкцией. Начальник автоколонны должен был контролировать соблюдение режима труда и отдыха водителей в компании.

Следователи сообщили, что водителю автобуса, который рухнул в реку Мойку в Санкт-Петербурге, в течение нескольких дней не обеспечивали необходимое время отдыха.

На данный момент решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения и предъявлении обвинения, сообщили в ведомстве. Ему вменяется статья об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Подозреваемому грозит лишение свободы сроком до десяти лет.

Напомним, что 10 мая в Санкт-Петербурге произошло страшное ДТП с автобусом. Транспортное средство протаранило машину каршеринга, а затем, сломав ограждение, упало в реку Мойку. В СК РФ сообщали о семи погибших в результате инцидента. Всего в пассажирском автобусе находилось 15 человек.