МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Петербурге задержали подозреваемого по делу о падении автобуса в реку

Задержанный подозревается по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Игнат Далакян 2024-05-11 22:48:10
© Фото: sledcom_press Telegram

В Санкт-Петербурге задержали подозреваемого по делу о гибели людей при падении автобуса в реку Мойка. Об этом сообщили в Следственном комитете России.

«В качестве подозреваемого задержан начальник автоколонны, организовавшего перевозку людей», - говорится в Telegram-канале ведомства.

В ведомстве отметили, что на указанное лицо возлагались обязанности по контролю за соблюдением трудовой и транспортной дисциплины в соответствии с должностной инструкцией. Начальник автоколонны должен был контролировать соблюдение режима труда и отдыха водителей в компании.

Следователи сообщили, что водителю автобуса, который рухнул в реку Мойку в Санкт-Петербурге, в течение нескольких дней не обеспечивали необходимое время отдыха.

На данный момент решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения и предъявлении обвинения, сообщили в ведомстве. Ему вменяется статья об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Подозреваемому грозит лишение свободы сроком до десяти лет.

Напомним, что 10 мая в Санкт-Петербурге произошло страшное ДТП с автобусом. Транспортное средство протаранило машину каршеринга, а затем, сломав ограждение, упало в реку Мойку. В СК РФ сообщали о семи погибших в результате инцидента. Всего в пассажирском автобусе находилось 15 человек.

#в стране и мире #Санкт-Петербург #Задержание #автобус #Уголовное дело #мойка
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Духовное оружие
2
Станкостроение. Фильм 2
3
Ремзаводы
4
Станкостроение. Фильм 1
5
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
6
Военные микротурбины
7
Новый русский Суперджет
8
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
9
КРЭТ. Часть 2
10
КРЭТ. Часть 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 
20240508.1213