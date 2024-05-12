В Белгороде сохраняется опасность обрушения жилого дома после обстрела

В Белгороде сохраняется опасность обрушения пятиэтажного жилого дома, об этом сообщают оперативные службы. После атаки города со стороны ВСУ в доме на улице Щорса обрушился подъезд.

«Город Белгород и Белгородский район подверглись массированному обстрелу со стороны ВСУ», - написал губернатор региона Вячеслав Гладков.

Известно о пяти пострадавших при обрушении подъезда. На месте происшествия работают спасатели, проводится эвакуация жильцов. Под завалами могут находиться еще минимум десять человек, сообщают экстренные службы. Ведутся поисково-спасательные работы. У дома находится несколько пожарных машин.