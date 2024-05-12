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Пять человек пострадали при обрушении подъезда в Белгороде

Под завалами еще могут быть люди.
Глеб Владовский 2024-05-12 11:59:19
© Фото: vvgladkov, telegram

Пять человек пострадали при обрушении подъезда многоэтажного дома в Белгороде, передает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

«В Белгороде на улице Щорса произошло обрушение подъезда жилой 10-этажки... Под завалами еще могут быть люди», - цитирует агентство заявление спасателей.

Сообщается об опасности обрушения здания, на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб, ведутся поисково-спасательные работы. Уточняется, что из-под завалов удалось спасти ребенка.

Обновление: по предварительным данным число пострадавших возросло до шести человек.

Ранее сообщалось об обрушении подъезда в результате удара ВСУ.

#в стране и мире #белгород #удар ВСУ #обрушение подъезда
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