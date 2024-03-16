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В МИД РФ рассказали, когда Запад прекратит вводить санкции против России

Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что Россия ищет ответ для защиты себя от Запада.
Никита Черненко 2024-03-16 11:32:01
© Фото: Sergey Petrov, news.ru, Globallookpress

Страны Запада прекратят вводить антироссийские санкции лишь при условии, что Россия отдаст все свои ресурсы. Такое мнение озвучила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии агентству ТАСС.

Представитель дипломатического министерства прокомментировала планы Евросоюза согласовать новый пакет санкций против РФ 18 марта. По ее мнению, санкции будут введены, и продолжат вводиться, пока Россия не отдаст «все возможности» Западу, после чего Россия станет «хорошей». Спикер МИДа также подчеркнула, что Россия ищет ответ на недружественные шаги Запада, чтобы «себя защищать и ограждать».

«Санкции будут. Если только мы объявим, что готовы все, что у нас есть, все наши ресурсы, все наши недра, все наши возможности отдать в использование даровое вот этому самому империалистическому коллективному Западу, тут же мы станем хорошие. Все. И так было исторически», - сказала Захарова.

Ранее европарламент принял закон, криминализирующий попытки обхода санкций Евросоюза. В теории, новый закон позволит изымать замороженные активы России, в случае вступления в силу соответствующего решения судебного органа.

#Россия #в стране и мире #Мария Захарова #МИД РФ #Антироссийские санкции #страны запада #природные ресурсы
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