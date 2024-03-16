В МИД РФ рассказали, когда Запад прекратит вводить санкции против России

Страны Запада прекратят вводить антироссийские санкции лишь при условии, что Россия отдаст все свои ресурсы. Такое мнение озвучила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии агентству ТАСС.

Представитель дипломатического министерства прокомментировала планы Евросоюза согласовать новый пакет санкций против РФ 18 марта. По ее мнению, санкции будут введены, и продолжат вводиться, пока Россия не отдаст «все возможности» Западу, после чего Россия станет «хорошей». Спикер МИДа также подчеркнула, что Россия ищет ответ на недружественные шаги Запада, чтобы «себя защищать и ограждать».

«Санкции будут. Если только мы объявим, что готовы все, что у нас есть, все наши ресурсы, все наши недра, все наши возможности отдать в использование даровое вот этому самому империалистическому коллективному Западу, тут же мы станем хорошие. Все. И так было исторически», - сказала Захарова.

Ранее европарламент принял закон, криминализирующий попытки обхода санкций Евросоюза. В теории, новый закон позволит изымать замороженные активы России, в случае вступления в силу соответствующего решения судебного органа.