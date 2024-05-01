США ввели санкции в отношении авиакомпании «Победа»

США расширили санкционные списки, связанные с Россией. Об этом сообщило американское министерство финансов.

Новые антироссийские санкции затронули 29 физических лиц и более 250 организаций. В список попали Войска радиационной химической и биологической защиты Минобороны России, автозавод «Урал», Брянский автозавод, завод по производству электроники «Протон», казанский завод «Электроприбор», Ярославский моторный завод и другие предприятия.

Ограничения введены в отношении 16 морских судов и авиакомпании «Победа».

Кроме того, Вашингтон ввел вторичные санкции по России против компаний из третьих стран, включая Азербайджан, Бельгию, Китай, Словакию, Турцию и ОАЭ, а также граждан Азербайджана и Белоруссии.

В Вашингтоне считают, что они помогают Москве обходить введенные ранее ограничения.