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Посетители выставки с трофейной техникой НАТО поделились впечатлениями

Они отмечают, что выставка будет полезна не только взрослым, но и детям. Одни из опрошенных оценили работу российских военных и пожелали продолжать работу в том же духе.
Ирина Егорова 2024-05-01 20:16:49
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Посетители выставки трофейной техники, захваченной бойцами ВС РФ в зоне спецоперации, которая развернулась под открытым небом у Музея Победы на Поклонной горе, до неприличия впечатлились увиденным. Не стесняясь в выражениях один из зрителей дал оценку сгоревшим танкам и заявил, что «наших не заменить».

Некоторые приехали сюда специально в первый день работы выставки. Посетители отмечают, что экспозиция познавательна как для взрослых, так и детей.

«Посмотреть на этих зверят, которые сгорели. Радость доставляет. Молодцы, ребята. Хорошо поработали - пусть продолжают в том же духе», - заявили опрошенные.

Выставка трофейного вооружения и военной техники будет работать в течение всего месяца. Коллекция включает в себя 30 образцов машин производства США, Великобритании, Германии, Франции, Турции, Швеции, Чехословакии, ЮАР, Финляндии, Австралии, Австрии и Украины. В частности, сгоревшие М1 Abrams, немецкий Leopard 2А6, американская БМП Bradley, бронеавтомобиль Husky производства Британии, буксируемая гаубица M777, французский колесный танк AMX-10RC. Каждый экспонат сопровождается информационными стендами о странах-производителях, ТТХ, а также о месте и обстоятельствах их захвата российскими бойцами.

В шатрах можно подробно осмотреть образцы стрелкового и инженерного вооружения стран НАТО, а также беспилотники, средства связи и снаряжение украинских боевиков. Совокупная стоимость трофейного вооружения достигает миллиардов долларов. 

#Выставка #спецоперация #Поклонная гора #музей победы #наш эксклюзив #эмоции #посетители #трофейное вооружение
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