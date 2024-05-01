Посетители выставки трофейной техники, захваченной бойцами ВС РФ в зоне спецоперации, которая развернулась под открытым небом у Музея Победы на Поклонной горе, до неприличия впечатлились увиденным. Не стесняясь в выражениях один из зрителей дал оценку сгоревшим танкам и заявил, что «наших не заменить».

Некоторые приехали сюда специально в первый день работы выставки. Посетители отмечают, что экспозиция познавательна как для взрослых, так и детей.

«Посмотреть на этих зверят, которые сгорели. Радость доставляет. Молодцы, ребята. Хорошо поработали - пусть продолжают в том же духе», - заявили опрошенные.

Выставка трофейного вооружения и военной техники будет работать в течение всего месяца. Коллекция включает в себя 30 образцов машин производства США, Великобритании, Германии, Франции, Турции, Швеции, Чехословакии, ЮАР, Финляндии, Австралии, Австрии и Украины. В частности, сгоревшие М1 Abrams, немецкий Leopard 2А6, американская БМП Bradley, бронеавтомобиль Husky производства Британии, буксируемая гаубица M777, французский колесный танк AMX-10RC. Каждый экспонат сопровождается информационными стендами о странах-производителях, ТТХ, а также о месте и обстоятельствах их захвата российскими бойцами.

В шатрах можно подробно осмотреть образцы стрелкового и инженерного вооружения стран НАТО, а также беспилотники, средства связи и снаряжение украинских боевиков. Совокупная стоимость трофейного вооружения достигает миллиардов долларов.