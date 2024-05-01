Западные трофеи на выставке у Музея Победы стоят миллиарды долларов

Совокупная стоимость трофейного вооружения и военной техники, которую доставили на выставку Минобороны России у Музея Победы на Поклонной горе достигает миллиардов долларов. Об этом рассказал старший научный сотрудник Центрального музея Вооруженных сил Российской Федерации Министерства обороны Российской Федерации Андрей Любчиков.

«Речь идет о миллиардах долларов», - сказал он журналистам.

Напомним, 1 мая на Поклонной горе в Москве открылась выставка образцов трофейного вооружения и военной техники, которую российские военнослужащие захватили в зоне специальной военной операции. Экспозиция продлится месяц и будет работать с 10 до 20 часов (по мск).

На площадке перед музеем Победы разместили 32 единицы различной техники производства 12 стран. В их числе Соединенные Штаты Америки, Великобритания, Германия, Франция, Швеция, Турция, Чехословакия, ЮАР, Финляндия, Австралия, Австрия и Украина. Помимо танков, БМП, БТР и бронированных автомобилей, на выставке представят стрелковое и инженерное вооружение армий иностранных государств - членов НАТО, а также беспилотники, средства связи и снаряжение ВСУ. Каждый экспонат сопровождается информационными стендами о странах-производителях, ТТХ, а также о месте и обстоятельствах их захвата российскими бойцами.