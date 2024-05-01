МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

США вывели часть своих военных из Чада в Германию

В Чаде размещалось меньше сотни американских военнослужащих, передислоцировано больше половины из них.
Владимир Рубанов 2024-05-01 20:01:41
© Фото: defense.gov

США передислоцировали своих военных с французской базы в Чаде после того, как страна потребовала их ухода в прошлом месяце, сообщил CNN в среду представитель Пентагона.

«Мы можем подтвердить безопасную и организованную передислокацию примерно 60 американских военнослужащих из Чада в Германию, где они продолжат свою работу», - заявил официальный представитель Пентагона майор Пит Нгуен.

В Чаде размещалось меньше сотни американских военнослужащих, передислоцировано больше половины из них. Вывод был завершен во вторник, сообщил Нгуен. Большинство входят в состав оперативной группы специальных операций США, важного узла сил специальных операций США в регионе.

Оперативная группа специальных операций ранее базировалась в Германии, а потом переехала в Чад в 2021 году.

Некоторые американские силы останутся в стране в дополнение к морским пехотинцам, которые продолжат обеспечивать безопасность посольства США.

В прошлом месяце официальные лица Чада направили военному атташе США письмо с требованием, чтобы все силы США покинули французскую базу в Нджамене.

Представитель Пентагона охарактеризовал спор как в основном вопрос документации. В Вашингтоне рассчитывают возобновить переговоры о сотрудничестве после президентских выборов, которые пройдут в этой африканской стране 6 мая.

Ранее военное правительство соседнего Нигера расторгло соглашение с военными США, которое позволяло американскому персоналу действовать в стране. Сейчас Вашингтон ведет переговоры о выводе более 1000 американских военнослужащих, все еще находящихся там.

#Франция #сша #Африка #Чад #Нигер #вывод военных
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Станкостроение. Фильм 2
2
Ремзаводы
3
Станкостроение. Фильм 1
4
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
5
Военные микротурбины
6
Новый русский Суперджет
7
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
8
КРЭТ. Часть 2
9
КРЭТ. Часть 1
10
Военная автотехника. Испытания Оймяконом
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 
20240425.1049