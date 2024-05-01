США вывели часть своих военных из Чада в Германию

США передислоцировали своих военных с французской базы в Чаде после того, как страна потребовала их ухода в прошлом месяце, сообщил CNN в среду представитель Пентагона.

«Мы можем подтвердить безопасную и организованную передислокацию примерно 60 американских военнослужащих из Чада в Германию, где они продолжат свою работу», - заявил официальный представитель Пентагона майор Пит Нгуен.

В Чаде размещалось меньше сотни американских военнослужащих, передислоцировано больше половины из них. Вывод был завершен во вторник, сообщил Нгуен. Большинство входят в состав оперативной группы специальных операций США, важного узла сил специальных операций США в регионе.

Оперативная группа специальных операций ранее базировалась в Германии, а потом переехала в Чад в 2021 году.

Некоторые американские силы останутся в стране в дополнение к морским пехотинцам, которые продолжат обеспечивать безопасность посольства США.

В прошлом месяце официальные лица Чада направили военному атташе США письмо с требованием, чтобы все силы США покинули французскую базу в Нджамене.

Представитель Пентагона охарактеризовал спор как в основном вопрос документации. В Вашингтоне рассчитывают возобновить переговоры о сотрудничестве после президентских выборов, которые пройдут в этой африканской стране 6 мая.

Ранее военное правительство соседнего Нигера расторгло соглашение с военными США, которое позволяло американскому персоналу действовать в стране. Сейчас Вашингтон ведет переговоры о выводе более 1000 американских военнослужащих, все еще находящихся там.