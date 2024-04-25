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США и Нигер проведут встречу о выводе американских войск

Посол США в Нигере и американские военные с представителями Комитета в Ниамее обсудят упорядоченный и ответственный вывод войск США из Нигера.
Марина Крижановская 2024-04-25 04:56:35
© Фото: Артур Габдрахманов, Sputnik, РИА Новости

В четверг, 25 апреля, представителя Нигера и США проведут встречу касательно вывода американских войск из африканской страны.

Планируется, что во время нее будет дан старт диалогу об упорядоченном выводе сил США. Об этом сообщили в Госдепартаменте США. Во встрече примут участие американский посол в Нигере Кэтлин Фитцгиббон и генерал-майор Кен Экман, представляющий Африканское командование ВС США.

«В рамках продолжающихся переговоров правительства США с Национальным комитетом по защите родины <...> 25 апреля встретятся с представителями Комитета в Ниамее, чтобы начать обсуждение упорядоченного и ответственного вывода американских войск из Нигера», - уточнила пресс-служба Госдепа.

Вместе с этим, на 29 апреля запланирована дополнительная встреча представителей Пентагона и генштаба США с нигерийскими коллегами для координации процесса вывода войск США «на основе принципов прозрачности и взаимного уважения».

С 2023 года Вашингтон не может договориться с новыми властями Нигера о продолжении сотрудничества в сфере безопасности, учитывающее интересы обеих стран.

Двадцатого апреля сообщалось, что США выведут из Нигера тысячу своих военных. В Пентагоне считают, что это поставит под угрозу политику Вашингтона по борьбе с терроризмом и обеспечению безопасности в африканском регионе Сахель.

В сентябре 2023 года предполагалось, что Франция может вывести часть своих сил из Нигера.

#в стране и мире #вывод войск сша #Нигер #Госдепартамет США
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