Рафах подвергся мощному обстрелу со стороны ЦАХАЛ

Военнослужащие Армии обороны Израиля начали усиленные обстрелы в районе города Рафах. Об этом сообщил телеканал RT со ссылкой на Al Jazeera.

По данным телеканала, израильские военнослужащие ведут ожесточенные бои с боевиками ХАМАС, которые устраивают засады с применением самодельных взрывных устройств. В свою очередь, ЦАХАЛ использует вооружение, предоставленное США.

Кроме того, в южной части района боевых действий задействована израильская бронетехника, которая заблокировала Рафах и окружила зону эвакуации мирных жителей.

Напомним, что военный кабмин Израиля одобрил расширение проводящейся контртеррористической операции в городе, откуда были вынуждены бежать около 110 тысяч мирных жителей.