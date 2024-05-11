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Рафах подвергся мощному обстрелу со стороны ЦАХАЛ

Сообщается, что Армия обороны Израиля ввела в район боевых действий танки.
Глеб Владовский 2024-05-11 06:52:28
© Фото: Abed Rahim Khatib dpa Globallookpress

Военнослужащие Армии обороны Израиля начали усиленные обстрелы в районе города Рафах. Об этом сообщил телеканал RT со ссылкой на Al Jazeera.

По данным телеканала, израильские военнослужащие ведут ожесточенные бои с боевиками ХАМАС, которые устраивают засады с применением самодельных взрывных устройств. В свою очередь, ЦАХАЛ использует вооружение, предоставленное США.

Кроме того, в южной части района боевых действий задействована израильская бронетехника, которая заблокировала Рафах и окружила зону эвакуации мирных жителей.

Напомним, что военный кабмин Израиля одобрил расширение проводящейся контртеррористической операции в городе, откуда были вынуждены бежать около 110 тысяч мирных жителей.

 

#в стране и мире #Израиль #сектор Газа #ЦАХАЛ #ХАМАС
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