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Военный кабмин Израиля поддержал расширение операции в Рафахе

Решение было принято 9 мая.
Мария Зайцева 2024-05-10 17:36:31
© Фото: Gil Cohen Magen, XinHua, Globallookpress

Военный кабинет министров Израиля поддержал решение о расширении наземной операции в Рафахе. Об этом сообщает RT с ссылкой на израильскую радиостанцию Kan.

На радиостанции уточнили, что решение было принято 9 мая.

Напомним, что ЦАХАЛ приступил к военной операции на востоке Рафаха в секторе Газа 7 мая. Тогда израильские сухопутные силы приступили к уничтожению сил боевиков ХАМАС и разрушению их инфраструктуры.

За 3 дня более чем 100 тысячам людей пришлось покинуть Рафах в связи с военными действиями, насильственное перемещение продолжается по мере усиления бомбардировок города.

#в стране и мире #Израиль #кабинет министров #военная операция #рафах
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