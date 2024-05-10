Военный кабмин Израиля поддержал расширение операции в Рафахе

Военный кабинет министров Израиля поддержал решение о расширении наземной операции в Рафахе. Об этом сообщает RT с ссылкой на израильскую радиостанцию Kan.

На радиостанции уточнили, что решение было принято 9 мая.

Напомним, что ЦАХАЛ приступил к военной операции на востоке Рафаха в секторе Газа 7 мая. Тогда израильские сухопутные силы приступили к уничтожению сил боевиков ХАМАС и разрушению их инфраструктуры.

За 3 дня более чем 100 тысячам людей пришлось покинуть Рафах в связи с военными действиями, насильственное перемещение продолжается по мере усиления бомбардировок города.