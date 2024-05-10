Свыше 100 тысяч человек были вынуждены покинуть Рафах в секторе Газа

Около 110 тыс. человек были вынуждены покинуть Рафах, расположенный на юге сектора Газа, в связи с проводящейся операции Израиля. Об этом в соцсетях сообщило Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).

«По мере того как израильские силы наращивают бомбардировки Рафаха, насильственное перемещение продолжается», - говорится в заявлении.

Напомним, что в ЦАХАЛ объявили о проведении контртеррористической операции в восточной части города Рафах. По данным Израиля, находящийся в этом районе КПП используется боевиками в террористических целях.

В свою очередь в ООН заявили о нарушении Израилем всех пяти существующих норм международного права, относящихся к приказам об эвакуации мирного населения во время конфликта.