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Свыше 100 тысяч человек были вынуждены покинуть Рафах в секторе Газа

Поводом насильственного выселения стала операция ЦАХАЛ.
Глеб Владовский 2024-05-10 10:34:57
© Фото: Omar Naaman, dpa, Globallookpress

Около 110 тыс. человек были вынуждены покинуть Рафах, расположенный на юге сектора Газа, в связи с проводящейся операции Израиля. Об этом в соцсетях сообщило Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).

«По мере того как израильские силы наращивают бомбардировки Рафаха, насильственное перемещение продолжается», - говорится в заявлении.

Напомним, что в ЦАХАЛ объявили о проведении контртеррористической операции в восточной части города Рафах. По данным Израиля, находящийся в этом районе КПП используется боевиками в террористических целях.

В свою очередь в ООН заявили о нарушении Израилем всех пяти существующих норм международного права, относящихся к приказам об эвакуации мирного населения во время конфликта.

#Израиль #сектор Газа #ЦАХАЛ #рафах
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