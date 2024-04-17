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Минкульт Украины разрешил демонтировать Арку Дружбы народов в Киеве

Монумент в честь воссоединения с Россией больше не является достопримечательностью.
Владимир Рубанов 2024-04-17 18:59:20
© Фото: РИА Новости

Министерство культуры Украины вывело из реестра недвижимых памятников Арку Дружбы народов в Киеве. Монумент в честь воссоединения с Россией больше не является достопримечательностью, поэтому может быть демонтирован, говорится в сообщении ведомства.

«Воплощенный в монументе миф о воссоединении двух братских народов не соответствует историческим реалиям. Несмотря на переименование Киевским городским советом в "Арку свободы украинского народа", монумент несет исключительно советскую идеологию», - говорится в сообщении ведомства.

Монумент в Крещатом парке был установлен в 1982 году по случаю 60-летия образования СССР и 65-й годовщины Октябрьского переворота 1917 года. В 2018 году активисты изобразили на арке трещину.

После принятия в 2015 году закона о так называемой декоммунизации власти в Киеве проводят кампанию по уничтожению памятников и замене топографических названий, связанных с советской и российской историей.

В августе 2023 года на щите монумента Независимости Украины установили украинский трезубец взамен демонтированного герба СССР. А в сентябре с обелиска городу-герою Киеву убрали образ медали «Золотая Звезда».

#в стране и мире #Украина #Киев #Минкультуры #арка Дружбы народов #Крещатский парк
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