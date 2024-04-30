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В Киеве начали снос памятника под Аркой Дружбы народов

Ранее министерство культуры Украины вывело арку из реестра недвижимых памятников.
Владимир Рубанов 2024-04-30 16:04:19
© Фото: KyivCityOfficial, Telegram

В Киеве коммунальные службы начали демонтировать мемориальную композицию в честь Переяславской рады под Аркой «свободы украинского народа». Раньше она носила название Дружбы народов, ее переименовали в 2022 году.

Демонтаж может занять несколько дней, потому что это довольно массивная конструкция, сообщили в Киевской городской государственной администрации. Она состоит из примерно 20 элементов, их масса составляет шесть-семь тонн.

В Киеве заявляют, что сначала специалисты изучили конструкцию памятника, чтобы не повредить его. Монумент собираются хранить в Государственном музее авиации Украины им. А.К. Антонова.

Переяславская рада была подписана в 1654 году по итогам восстания Богдана Хмельницкого против польского владычества на территории современной центральной Украины. Тогда собрание запорожского казачества приняло решение о подданстве российскому царю.

Ранее министерство культуры Украины вывело Арку Дружбы народов в Крещатом парке из реестра недвижимых памятников. Это означает, что она не имеет культурной ценности и ее можно снести. В то же время власти города заявляют, что арка сдерживает от смещения холм, на котором она расположена. Части этого сооружения образуют подпорную стену.

В Киевской администрации заявили, что не хотят сносить арку, потому что она «символизирует толерантность украинцев». Решать ее судьбу местные власти предлагают жителям города. Арку построили в 1982 году по случаю 60-летия образования СССР и 65-й годовщины Октябрьского переворота 1917 года. В 2018-м активисты нарисовали на ней трещину.

#Украина #Киев #памятники #снос #монумент #Демонтаж #арка Дружбы народов #Крещатый парк #Переславская рада
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