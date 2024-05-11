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В Донецке 12-летняя девочка ранена при обстреле ВСУ

Ученица школы №108 получила ранения в Донецке.
Мария Зайцева 2024-05-11 21:03:45
© Фото: Екатерина Аверьянова ТРК Звезда

Двенадцатилетняя девочка получила ранения в результате украинского обстрела Донецка. Об этом сообщил Глава муниципального образования округа Алексей Кулемзин в своем официальном телеграм-канале.

При обстреле ВСУ  в городе была ранена 12-летняя ученица школы №108 Петровского района города.

Ранее стало известно о девяти погибших 11 мая в ресторане в Донецке, на который была совершена атака ВСУ. По этому поводу Захарова заверила, что все причастные к этому и другим терактам в России понесут неотвратимое наказание.

#в стране и мире #Донецк #ранение #школьница #12-летняя
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