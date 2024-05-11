Двенадцатилетняя девочка получила ранения в результате украинского обстрела Донецка. Об этом сообщил Глава муниципального образования округа Алексей Кулемзин в своем официальном телеграм-канале.

При обстреле ВСУ в городе была ранена 12-летняя ученица школы №108 Петровского района города.

Ранее стало известно о девяти погибших 11 мая в ресторане в Донецке, на который была совершена атака ВСУ. По этому поводу Захарова заверила, что все причастные к этому и другим терактам в России понесут неотвратимое наказание.