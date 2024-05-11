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Число пострадавших при ударе по ресторану в Донецке выросло до девяти

Среди пострадавших есть девочка 2012 года рождения.
Игнат Далакян 2024-05-11 17:25:08
© Фото: ТРК «Звезда»

Число пострадавших при ударе по ресторану в Донецке выросло до девяти. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Ранения различной степени тяжести получили девять гражданских лиц», - говорится в Telegram-канале представительства.

В сообщении отмечается, что в числе раненых девочка 2012 года рождения.

Представительство Донецкой Народной Республики в СЦКК уточнило, что украинские боевики вели огонь из реактивной системы залпового огня M142 HIMARS, ракетами М-30А1 (шрапнельная) и М-31 (осколочная).

Напомним, что сегодня ВСУ нанесли удар по жилым кварталам Донецка. При атаке три человека погибли, как сообщил глава ДНР Денис Пушилин. Украинские боевики нанесли удар по мирному населению во время празднования десятой годовщины основания ДНР.

#в стране и мире #Донецк #ВСУ #Обстрел #пострадавшие #ресторан #сцкк
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