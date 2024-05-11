Life рассказал о штрафах водителя упавшего в Мойку автобуса

Водитель автобуса, который 10 мая упал в реку Мойку в Санкт-Петербурге, был оштрафован пять раз в течение последнего года за нарушение правил дорожного движения. В общей сумме он по административным протоколам заплатил пять тысяч рублей. Об этом сообщает Life.

44-летний Рахматшох Курбонов был дважды оштрафован за «Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием», а также по одному разу за проезд по обочине и на красный свет. Кроме того, его признали виновным в инциденте, когда он не уступил дорогу машине, имевшей преимущество во время движения.

В пресс-службе СК сообщили, что следователи провели обыски в компании «Такси», которой принадлежал автобус. Была изъята документация, руководящих сотрудников организации допросили.

Ранее стало известно, что в результате падения автобуса в Мойку с Поцелуева моста 10 мая погибли семь человек. Людей из наземного транспорта сотрудникам спецслужб помогали доставать три гражданина Дагестана.