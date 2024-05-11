МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Life рассказал о штрафах водителя упавшего в Мойку автобуса

В сумме за год водитель заплатил пять тысяч рублей за нарушения ПДД.
Мария Зайцева 2024-05-11 18:13:37
© Фото: МЧС РФ

Водитель автобуса, который 10 мая упал в реку Мойку в Санкт-Петербурге, был оштрафован пять раз в течение последнего года за нарушение правил дорожного движения. В общей сумме он по административным протоколам заплатил пять тысяч рублей. Об этом сообщает Life.

44-летний Рахматшох Курбонов был дважды оштрафован за «Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием», а также по одному разу за проезд по обочине и на красный свет. Кроме того, его признали виновным в инциденте, когда он не уступил дорогу машине, имевшей преимущество во время движения.

В пресс-службе СК сообщили, что следователи провели обыски в компании «Такси», которой принадлежал автобус. Была изъята документация, руководящих сотрудников организации допросили.

Ранее стало известно, что в результате падения автобуса в Мойку с Поцелуева моста 10 мая погибли семь человек. Людей из наземного транспорта сотрудникам спецслужб помогали доставать три гражданина Дагестана.

#в стране и мире #ДТП #штраф #автобус #водитель #Нарушение ПДД #река Мойка
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Духовное оружие
2
Станкостроение. Фильм 2
3
Ремзаводы
4
Станкостроение. Фильм 1
5
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
6
Военные микротурбины
7
Новый русский Суперджет
8
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
9
КРЭТ. Часть 2
10
КРЭТ. Часть 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 
20240508.1213