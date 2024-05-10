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Людей из рухнувшего в Мойку автобуса помогали спасать три дагестанца

Один из них рассказал, что находится уже дома.
Игнат Далакян 2024-05-10 17:44:42
© Фото: ТРК «Звезда»

Три уроженца Дагестана помогали вытаскивать пассажиров рухнувшего в Мойку автобуса в Санкт-Петербурге. Один из них, Идрис Гаджиев, рассказал, что он уже находится дома и приходит в себя.

«Сейчас я дома, хочу согреться, есть слабость», - сообщил телеканалу «360» Гаджиев.

Имена еще других спасателей ранее опубликовал депутат Государственной думы РФ Султан Хамзаев. Их зовут Шахбан Джабраилов и Мухаммад Гасанов. Депутат отметил, что мужчины работают в строительной сфере и ехали на пятничную молитву.

По сообщению телеканала, Гасанов рассказал, что в момент инцидента находился неподалеку. Увидев падение автобуса в реку, сразу бросился на помощь. Он добавил, что холодная вода его нисколько не испугала.

Напомним, страшное ДТП с пассажирским автобусом произошло в Санкт-Петербурге. Транспортное средство протаранило стоящую машину каршеринга и, выломав ограждение, на скорости упало в реку Мойку. Источник в правоохранительных органах сообщил «Звезде», что четыре человека погибли. СК России возбудил уголовное дело.

#в стране и мире #Трагедия #ДТП #Река #автобус #мойка
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