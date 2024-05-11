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Нарышкин не исключил контакты с главой ЦРУ в ближайшее время

Видеозапись со словами главы СВР опубликовал журналист Павел Зарубин.
Игнат Далакян 2024-05-11 17:07:21
© Фото: Кирилл Каллиников, РИА Новости

Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин не исключил контакты с главой ЦРУ Уильямом Бернсом в ближайшее время. Такой комментарий дал глава СВР для программы «Москва. Кремль. Путин» журналиста Павла Зарубина.

«Исключать нельзя», - лаконично с улыбкой ответил Сергей Нарышкин на соответствующий вопрос.

Ранее глава СВР Нарышкин назвал крайне безответственными заявления политиков стран Запада о возможности отправки военных контингентов на Украину. По его словам, сами заявления можно расценивать как эскалацию конфликта с их стороны.

До этого директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин рассказал, что консультации СВР и ЦРУ редки, но регулярны. Он отметил что профессиональный диалог между ведомствами полезен для снижения международной напряженности.

#Россия #сша #ЦРУ #Сергей Нарышкин #свр #Контакты
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