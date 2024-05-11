Нарышкин не исключил контакты с главой ЦРУ в ближайшее время

Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин не исключил контакты с главой ЦРУ Уильямом Бернсом в ближайшее время. Такой комментарий дал глава СВР для программы «Москва. Кремль. Путин» журналиста Павла Зарубина.

«Исключать нельзя», - лаконично с улыбкой ответил Сергей Нарышкин на соответствующий вопрос.

Ранее глава СВР Нарышкин назвал крайне безответственными заявления политиков стран Запада о возможности отправки военных контингентов на Украину. По его словам, сами заявления можно расценивать как эскалацию конфликта с их стороны.

До этого директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин рассказал, что консультации СВР и ЦРУ редки, но регулярны. Он отметил что профессиональный диалог между ведомствами полезен для снижения международной напряженности.