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Нарышкин рассказал, что консультации СВР и ЦРУ редки, но регулярны

Андрей Аркадьев
12:52 06.09.2023
Профессиональный диалог полезен для снижения международной напряженности, отметил директор СВР.
Нарышкин рассказал, что консультации СВР и ЦРУ редки, но регулярны
© Фото: Kremlin Pool, Global Look Press
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Консультации между Службой внешней разведки России и Центральным разведывательным управлением США проходят редко, но регулярно, заявил директор СВР Сергей Нарышкин.

«Консультации между СВР и ЦРУ носят редкий, но регулярный характер», - приводит его слова журнал «Национальная оборона».

Нарышкин подчеркнул, что подобные консультации полезны для снижения международной напряженности и сокращения недопонимания между государствами.

Между тем глава СВР констатировал, что американцы зависимы от использования идеологических клише даже при деловом разговоре с глазу на глаз. Однако Нарышкин не исключил изменения ситуации в ходе выполнения целей военной операции по защите Донбасса.

В прошлом месяце, выступая на Московской конференции по международной безопасности, директор СВР заявил, что основная проблема США - оторванность от реальности. По его словам, Вашингтон безраздельно хозяйничает на планете и обладает исключительным правом надзирать и наказывать.

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