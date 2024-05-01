В СНТ в Комсомольске-на-Амуре пропали свет и вода из-за пожаров

Несколько десятков домов горят неподалеку от Комсомольска-на-Амуре из-за поджогов травы, сообщает корреспондент «Звезды».

Огонь очень быстро распространяется сильными порывам ветра. К настоящему моменту загорелось несколько десятков дачных домов.

Отмечается, что в СНТ отключился свет и пропала вода, жалуются местные жители. Они оказывают помощь сотрудникам экстренных служб в тушении.

Накануне корреспондент телеканала рассказала, что жители Комсомольска-на-Амуре вынуждены надевать маски и закрывать окна из-за дыма от ландшафтных пожаров, полыхающих в пойме реки Амур и неподалеку от города. Дышать стало очень тяжело. Кроме травы и растений, уже второй день горит городская свалка, дым от нее также принесло в город ветром.