Комсомольск-на-Амуре заволокло дымом, жители города ходят в масках

Жители Комсомольска-на-Амуре надевают маски и закрывают окна из-за дыма от ландшафтных пожаров, полыхающих в пойме Амура и неподалеку от города. Корреспондент «Звезды» из города передает, что дышать стало очень тяжело.

Кроме травы и растений уже второй день горит городская свалка, дым от нее также принесло в город ветром.

В воздухе ощущается отчетливый запах дыма, его тащит ветром с южной части, где горит пойма Амура. Некоторые местные жители пользуется средствами индивидуальной защиты, кто-то просто старается не выходить на улицу, потому что дышать некомфортно.

Ранее в МЧС России сообщили, что за минувшие сутки региональные экстренные службы реагировали на 57 загораний сухой растительности, общая протяженность составила около 30 километров.