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Комсомольск-на-Амуре заволокло дымом, жители города ходят в масках

Некоторые местные пользуется средствами индивидуальной защиты, кто-то просто остается дома, закрыв все окна.
Анна Назайкина 2024-04-30 12:14:36
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Жители Комсомольска-на-Амуре надевают маски и закрывают окна из-за дыма от ландшафтных пожаров, полыхающих в пойме Амура и неподалеку от города. Корреспондент «Звезды» из города передает, что дышать стало очень тяжело.

Кроме травы и растений уже второй день горит городская свалка, дым от нее также принесло в город ветром.

В воздухе ощущается отчетливый запах дыма, его тащит ветром с южной части, где горит пойма Амура. Некоторые местные жители пользуется средствами индивидуальной защиты, кто-то просто старается не выходить на улицу, потому что дышать некомфортно.

Ранее в МЧС России сообщили, что за минувшие сутки региональные экстренные службы реагировали на 57 загораний сухой растительности, общая протяженность составила около 30 километров.

#пожар #Хабаровский край #наш эксклюзив #Комсомольск-на-Амуре #дым
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