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В РХБЗ рассказали, что контрнаступление ВСУ остановили «Солнцепеки»

Операторы ТОС работали круглые сутки, чтобы предотвратить продвижение противника.
Алексей Курильченко 2024-05-12 18:33:00
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Тяжелые огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек» сыграли ключевую роль в отражение украинского контрнаступления летом 2023 года. Операторы боевых машин работали круглые стуки, сдерживая противника. Об этом в программе «Военная приемка» рассказал инструктор центра подготовки войск РХБЗ с позывным Походник, который также принимал участие в отражении атаки.

«Мы действовали на главном направлении - Работино-Вербовое - и отражали нападение противника и сковывали их действия. Тем самым, мы обеспечили нахождение наших позиций там, где они должны были остаться. Как говорит командующий, наступление остановят мины и ТОСы. Огнеметные системы в общей системе огня сорвали контрнаступление противника», - рассказал Походник.

Напомним, что Украина в ходе широкомасштабного контрнаступления в 2023 году планировала выйти в Азовскому морю. Операция началась в июле, а к ноябрю украинские войска понесли сокрушительное поражение, так не достигнув своих целей. Как сообщил Сергей Шойгу, противник потерял более половины поставленных ей танков Leopard. Также уничтожено 123 вражеских самолета и вертолета. 

Смотрите выпуск программы «Военная приемка. ТОС. Солнцепек. Огнебаты» на сайте телеканала «Звезда» и в приложении SMART.TV. В этой программе ведущий Алексей Егоров отправится в секретный Центр подготовки экипажей ТОС, где военнослужащие готовятся к боевым действиям в зоне специальной военной операции.

#Военная приемка #тос-1а #Солнцепек #огнеметы #наш эксклюзив #контрнаступление
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