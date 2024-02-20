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Шойгу: Украина в ходе контрнаступления потеряла более половины танков Leopard

Уничтожено 123 вражеских самолета и вертолета.
Сергей Лебедев 2024-02-20 19:04:01
© Фото: ТРК «Звезда»

Украина в ходе контрнаступления потеряла более половины поставленных ей танков Leopard немецкого производства. Об этом заявил министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу, сообщает РИА Новости. Также уничтожено 123 вражеских самолета и вертолета.

По словам Сергея Шойгу, российская разведка получила информацию о подготовке контрнаступления еще в начале прошлого года.

Министр обороны подчеркнул, что провал украинского контрнаступления показал, что военная наука Запада не достигла вершин.

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