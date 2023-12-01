Зеленский пожаловался, что Украина не получила всего нужного ей оружия от союзников, а размеры ее вооруженных сил не позволяют быстро наступать.

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Украинское контрнаступление, подкрепленное десятками миллиардов долларов западной военной помощи, включая тяжелое вооружение, не привело к ожидаемым прорывам. Об этом Владимир Зеленский заявил в интервью агентству Associated Press.

«Мы хотели получить более быстрые результаты. С этой точки зрения, к сожалению, мы не добились желаемых результатов. И это факт», - сказал он.

Зеленский пожаловался, что Украина не получила всего нужного ей оружия от союзников, а размеры ее вооруженных сил не позволяют быстро наступать.

«Не хватает сил, чтобы быстрее достичь желаемых результатов», - заявил Зеленский.

После провала контрнаступления некоторые украинские чиновники обеспокоены тем, будет ли дальнейшая помощь столь же щедрой, пишет агентство. Запасы боеприпасов у Киева истощаются, что угрожает остановить боевые действия со стороны Киева.

Ранее в пятницу министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании заявил, что за полгода так называемого контрнаступления потери Киева в живой силе превысили 125 тысяч человек, а в технике и вооружении - 16 тысяч единиц. По его словам, ни тотальная мобилизация на Украине, ни поставляемое странами Запада вооружение, ни задействование Киевом стратегических резервов не повлияли на ситуацию в зоне боевых действий.