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ХАМАС сообщил об отвергнутом Израилем предложении о перемирии в Газе

Радикальное палестинское движение ХАМАС сообщило, что Израиль отказался от предложения посредников о перемирии в секторе Газа.
Марина Крижановская 2024-05-10 05:45:40
© Фото: Ahmed Gomaa XinHua Globallookpress

Израиль не стал соглашаться с предложением посредников о прекращении огня в секторе Газа. В итоге после переговоров, проходивших два дня в столице Египта, стороны не договорились ни о чем и разъехались.

«Палестинская группировка ХАМАС заявила рано утром в пятницу, что ее делегация, присутствовавшая на переговорах о прекращении огня в секторе Газа в Каире, покинула город и направилась в Катар, добавив, что "мяч теперь полностью в руках Израиля"», - сообщило британское издание The New Arab, ссылаясь на египетское Al-Qahera News.

Уточняется, что переговорщики от Израиля не стали соглашаться с выдвинутым предложением и в ответ возразили «по ряду ключевых вопросов».

В палестино-израильских переговорах участвуют Египет, Катар и США. Ранее им удалось согласовать трехэтапный план прекращения огня, каждый из этапов которого рассчитан на 42 дня, или шесть недель.

Предполагался обмен заложниками, телами умерших и останками тел, устойчивое прекращение огня, вывод израильских войск из сектора Газа и восстановление домов и различной инфраструктуры. 

Шестого мая сообщалось о единогласно принятом решении правительством Израиля продолжить операцию в секторе Газа.

#в стране и мире #Израиль #сектор Газа #переговоры #ХАМАС #палестино-израильский конфликт #предложение о перемирии
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