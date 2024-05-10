ХАМАС сообщил об отвергнутом Израилем предложении о перемирии в Газе

Израиль не стал соглашаться с предложением посредников о прекращении огня в секторе Газа. В итоге после переговоров, проходивших два дня в столице Египта, стороны не договорились ни о чем и разъехались.

«Палестинская группировка ХАМАС заявила рано утром в пятницу, что ее делегация, присутствовавшая на переговорах о прекращении огня в секторе Газа в Каире, покинула город и направилась в Катар, добавив, что "мяч теперь полностью в руках Израиля"», - сообщило британское издание The New Arab, ссылаясь на египетское Al-Qahera News.

Уточняется, что переговорщики от Израиля не стали соглашаться с выдвинутым предложением и в ответ возразили «по ряду ключевых вопросов».

В палестино-израильских переговорах участвуют Египет, Катар и США. Ранее им удалось согласовать трехэтапный план прекращения огня, каждый из этапов которого рассчитан на 42 дня, или шесть недель.

Предполагался обмен заложниками, телами умерших и останками тел, устойчивое прекращение огня, вывод израильских войск из сектора Газа и восстановление домов и различной инфраструктуры.

Шестого мая сообщалось о единогласно принятом решении правительством Израиля продолжить операцию в секторе Газа.