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ЦАХАЛ уничтожил несколько военных объектов «Хезболлы» в Ливане

Израильские истребители уничтожили несколько объектов «Хезболлы», в том числе военный пусковой пост.
Марина Крижановская 2024-05-10 23:45:39
© Фото: idfofficial, Telegram © Видео: idfofficial, Telegram

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о нанесении серии ударов по югу Ливана. Истребители ВВС атаковали шесть населенных пунктов, среди которых Раб-эль-Талатин и Одайсе.

По информации пресс-службы ЦАХАЛ, авиации удалось уничтожить пять вооруженных объектов ливанской шиитской военизированной группировки «Хезболла».

«ЦАХАЛ завершил серию ударов по террористическим объектам в районах Одайсе, Хиам, Раб-эль-Талатин, Дейр-Сириан, Айта-аш-Шаб и Мхайбиб на юге Ливана», - сообщила пресс-служба.

Ударами авиации ликвидирован военный пусковой пост «Хезболлы», откуда, как утверждают в израильской армии, проводились пуски по северному Израилю.

В конце апреля «Хезболла» атаковала базу ВВС Израиля и соседние поселения, выпустив по израильскому военному объекту не менее 30 снарядов из РСЗО. Там базируется центр управления воздушными операциями и радиоэлектронной борьбы ВВС.

Тридцатого апреля в ответ на обстрел Ливана «Хезболла» атаковала север Израиля. По информации шиитской группировки, среди израильских военных есть убитые и раненые, под обстрел попали израильские патрули в районе погранпостов. 

С начала очередной эскалации палестино-израильского конфликта Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа и начал наносить ответные удары по палестинскому анклаву, отдельным районам Ливана и Сирии, а также по поселениям на Западном берегу реки Иордан.

#в стране и мире #Хезболла #ливан #ЦАХАЛ #авиаудары #ввс израиля
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