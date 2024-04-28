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«Хезболла» атаковала базу ВВС Израиля и соседние поселения

Бойцы «Хезболлы» выпустили по израильскому военному объекту не менее 30 снарядов из реактивных систем залпового огня, там базируется .
Марина Крижановская 2024-04-28 03:45:18
© Фото: Terry Zaperach Nasa Globallookpress

На севере Израиля обстрелу подверглась база военно-воздушных сил Мерон и расположенные поблизости поселения.

Удар нанесла ливанская вооруженная группировка «Хезболла» - военное крыло одноименной шиитской партии. Уточняется, что под ракетный удар попал центр управления воздушными операциями и радиоэлектронной борьбы.

Согласно корреспонденту телеканала Al Mayadeen, базу обстреляли не менее 30 ракетами из РСЗО (реактивной системы залпового огня). Поблизости прозвучало несколько сильных взрывов.

При этом в самой «Хезболле» сообщили, что «десятки ракет» достигли целей удар последовал в ответ на израильскую атаку на поселения Маркаба, Сарбин и Эль-Коузах. Ранее там были ранены 14 мирных жителей.

#в стране и мире #Израиль #Хезболла #ливан #Обстрел #база ВВС Мерон
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