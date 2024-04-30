«Хезболлах» в ответ на обстрел Ливана атаковала север Израиля

Населенные пункты Авивим и Довев на севере Израиля оказались под огнем бойцов шиитской милиции «Хезболлах». Это стало ответом на обстрел Тель-Авивом территории Ливана, сообщили бойцы шиитской милиции. По их данным, поражены несколько домов с израильскими военными.

«В результате проведенной операции среди солдат противника есть убитые и раненые», - пишет ТАСС.

Также были обстреляны израильские патрули в районе погранпостов. «Хезболлах» заявляет о выведенных из строя военно-транспортных средствах. Накануне ВВС Израиля совершили налет на ливанские поселки. Десятки артиллерийских снарядов также были выпущены с земли.