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«Хезболлах» в ответ на обстрел Ливана атаковала север Израиля

По сообщению движения «Хезболлах», среди израильских военных есть убитые и раненые.
Ян Брацкий 2024-04-30 03:17:24
© Фото: Ali Hashisho, Xin Hua, Global Look Press

Населенные пункты Авивим и Довев на севере Израиля оказались под огнем бойцов шиитской милиции «Хезболлах». Это стало ответом на обстрел Тель-Авивом территории Ливана, сообщили бойцы шиитской милиции. По их данным, поражены несколько домов с израильскими военными.

«В результате проведенной операции среди солдат противника есть убитые и раненые», - пишет ТАСС.

Также были обстреляны израильские патрули в районе погранпостов. «Хезболлах» заявляет о выведенных из строя военно-транспортных средствах. Накануне ВВС Израиля совершили налет на ливанские поселки. Десятки артиллерийских снарядов также были выпущены с земли.

#Израиль #ливан #ЦАХАЛ #Шииты #Обстрел #Хезболлах
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