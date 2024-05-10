СБ ООН потребовал дать доступ к массовым захоронениям в секторе Газа

Совет Безопасности Организации Объединенных Наций потребовал предоставить следователям свободный доступ ко всем массовым захоронениям, найденным в секторе Газа. Об этом сообщает ТАСС с ссылкой на заявление для прессы.

СБ ООН призвал обеспечить доступ к массовым захоронениям в секторе Газа для проведения независимых и беспристрастных расследований произошедшего.

Ранее 4 мая Алжир запросил закрытое заседание ООН по вопросу массовых захоронений в секторе Газа. Просьба была также связана с найденной в больнице Насер Братской могилой, в которой находилось 180 тел палестинцев.