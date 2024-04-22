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В массовом захоронении в Хан-Юнисе нашли тела 180 палестинцев

Тела в братской могиле в больнице Насер в Хан-Юнисе нашли спустя две недели после того, как вооруженные силы Израиля покинули это место.
Марина Крижановская 2024-04-22 04:08:24
© Фото: © IMAGO/Omar Ashtawy apaimages www.imago-images.de Global Look Press

В секторе Газа в больнице Насер обнаружили массовое захоронение. Братская могила располагается в городе Хан-Юнис, в ней находились 180 тел.

По информации катарского телеканала Al Jazeera, захоронение сделали военнослужащие Израиля.

«Бригады палестинской гражданской обороны извлекают 180 тел из братской могилы на территории медицинского центра Насер в Хан-Юнисе, сектор Газа, спустя две недели после того, как вооруженные силы Израиля покинули этот район», - уточнили репортеры телеканала.

Среди них по меньшей мере 18 детей погибли в результате серии израильских атак, а десятки палестинцев были убиты в анклаве за одну ночь.

Как стало известно 21 апреля, Генштаб ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) утвердил план продолжения боевых действий в секторе Газа. Обсуждение проводилось совместно с командиром южного командования Яроном Финкельманом и другими командирами.

#в стране и мире #Израиль #сектор Газа #палестинцы #палестино-израильский конфликт #массовое захоронение #хан-юнис #больница Насер
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