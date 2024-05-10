Сбежавший в Белоруссию судья Шмидт опубликует секретный документ

Бывший польский судья Томаш Шмидт сообщил, что опубликует секретный документ из Варшавы. Накануне мужчина уехал в Белоруссию и заявил о желании получить в республике политическое убежище. Свое заявление он опубликовал в своем официальном телеграм-канале.

Судья заявил о намерении опубликовать документ, который он привез из Варшавы, в 19:00 по московскому времени.

Ранее Шмидт сообщил, что не согласен с политикой властей Польши по отношению к России и Белоруссии. Он сказал, что попросит о присвоении ему статуса политического беженца. От своей должности экс-судья отказался во время пресс-конференции.