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Сбежавший в Белоруссию судья Шмидт опубликует секретный документ

Он заявил, что опубликует документ в 19:00 по московскому времени.
Мария Зайцева 2024-05-10 18:47:28
© Фото: Tomasz_Szmydt, telegram

Бывший польский судья Томаш Шмидт сообщил, что опубликует секретный документ из Варшавы. Накануне мужчина уехал в Белоруссию и заявил о желании получить в республике политическое убежище. Свое заявление он опубликовал в своем официальном телеграм-канале.

Судья заявил о намерении опубликовать документ, который он привез из Варшавы, в 19:00 по московскому времени.

Ранее Шмидт сообщил, что не согласен с политикой властей Польши по отношению к России и Белоруссии. Он сказал, что попросит о присвоении ему статуса политического беженца. От своей должности экс-судья отказался во время пресс-конференции.

#в стране и мире #белоруссия #Польша #судья #политическое убежище #секретный документ
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